Приставкин Анатолий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приставкин Анатолий Игнатьевич

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

17.10.1931

Дата смерти

11.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Место жительства
С 1943
Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Место жительства
По 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1959 по 1967
Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1967 по 2008
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.2008
Москва, город федерального значения Москва
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