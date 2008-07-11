Приставкин Анатолий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1931
Дата смерти11.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1943
Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Место жительства
По 1943
Место жительства
С 1959 по 1967
Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
По 1959
Место жительства
С 1967 по 2008
Смерть
11.07.2008