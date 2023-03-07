Бобылев Деомид (Геннадий) Акимович(Денисович)
Место рождения
Дата рождения19.07.1923
Дата смерти19.12.1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923
Рождение ребёнка
05.11.1953
Сын: Бобылев Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1953
Сын: Бобылев Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна
Смерть
19.12.1993
Николаевка, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область