Бобылев Деомид (Геннадий) Акимович(Денисович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Деомид (Геннадий) Акимович(Денисович)

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Место рождения

Новопетровка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

19.07.1923

Дата смерти

19.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923

Отец: Бабиль --Бобылев-- Аким( Иоаким) Михайлович

Мать: Мария Гаврииловна

Новопетровка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.11.1953

Сын: Бобылев Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1953

Сын: Бобылев Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Донгузова Нина Николаевна

Смерть
19.12.1993
Николаевка, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
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