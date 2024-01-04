Игнатенко Поликарп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти31.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белошапка Валентина Поликарповна
Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Бережная Галина Поликарповна
Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1953
Сын: Игнатенко Виктор Поликарпович
Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1954
Дочь: Ефиминко Надежда Поликарповна
Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна
Смерть
31.05.1984