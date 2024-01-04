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Игнатенко Поликарп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

31.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белошапка Валентина Поликарповна

Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Бережная Галина Поликарповна

Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1953

Сын: Игнатенко Виктор Поликарпович

Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.1954

Дочь: Ефиминко Надежда Поликарповна

Мать ребёнка: Проценко Александра Михайловна

Смерть
31.05.1984

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