Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Аристов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
10.05.1920
Дочь: Кузнецова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович
Смерть
Неизвестно