Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Аристова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Аристов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Рождение ребёнка
10.05.1920

Дочь: Кузнецова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Филиппович

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

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