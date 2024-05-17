Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1728 ст.
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Андреев
Рождение ребёнка
14.10.1733 ст.
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Герасим Федоров
Отец ребёнка: Федор Андреев
Бракосочетание
До 1739
Муж: Федор Андреев
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 56 лет.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 67 лет.
Смерть
Неизвестно