Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1728 ст.

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1733 ст.

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Герасим Федоров

Отец ребёнка: Федор Андреев

Бракосочетание
До 1739

Муж: Федор Андреев

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 56 лет.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 67 лет.
Смерть
Неизвестно

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