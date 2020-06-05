Плуталов Виталий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1970
Дата смерти05.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1991
Дочь: Плуталова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Плуталова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
13.04.2003
Сын: Плуталов Тимофей Витальевич
Мать ребёнка: Плуталова Елена Викторовна
Смерть
05.06.2020