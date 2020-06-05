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Плуталов Виталий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1970

Дата смерти

05.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970

Отец: Плуталов Валентин Иванович

Мать: Плуталова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плуталова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
10.06.1991

Дочь: Плуталова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Плуталова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
13.04.2003

Сын: Плуталов Тимофей Витальевич

Мать ребёнка: Плуталова Елена Викторовна

Смерть
05.06.2020

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