Белков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1912 ст.
Дата смерти14.08.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 21 (22) июня 1912 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена МАРИЯ ИОСИФОВА Воспреемники: деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР... Показать все
Смерть
14.08.1912 ст.
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец 1,5 месяца от родимца