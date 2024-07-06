Белков Александр Иванович 21.06.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Александр Иванович

Место рождения

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

21.06.1912 ст.

Дата смерти

14.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1912 ст.

Отец: Белков Иван Егорович

Мать: Белкова (Софронова) Мария Иосифовна (Осиповна)

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 21 (22) июня 1912 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена МАРИЯ ИОСИФОВА Воспреемники: деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР... Показать все
Смерть
14.08.1912 ст.
Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец 1,5 месяца от родимца

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