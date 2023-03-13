Завражина Параскева Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1847
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
После 01.01.1858
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
06.02.1871
Дочь: Щенова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1875
Сын: Завражных Тимофей Кузьмич
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
После 01.01.1876
Дочь: Завражина Пелагея Казминична
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
После ?.01.1876
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Григорий Козьмич
Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно