Завражина Параскева Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражина Параскева Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1847

Сын: Завражин Тимофей Козьмич

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
После 01.01.1858

Сын: Завражин Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
06.02.1871

Дочь: Щенова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Завражных Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
После 01.01.1876

Дочь: Завражина Пелагея Казминична

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
После ?.01.1876

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Григорий Козьмич

Отец ребёнка: Завражин Кузьма Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражин Кузьма Егорович

Смерть
Неизвестно
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