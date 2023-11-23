Восторгов Димитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1844
Дата смерти04.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1844
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рождение: 15 сентября 1844... Показать все
Смерть
04.10.1844
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. Лист 77об)Запись о смерти № 22 муж.Димитрий Тимофеев Восторгов.Дата см... Показать все