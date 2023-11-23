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Соболев Иван Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Матвей Александров

Мать: Ирина Васильева

Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Добротина) Александра Филиппова

Смерть
1862

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