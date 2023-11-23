Соболев Иван Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Матвей Александров
Мать: Ирина Васильева
Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1862