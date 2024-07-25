Соколова (Болдырева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти13.07.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич
Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич
Смерть
13.07.1901