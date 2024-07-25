Соколова (Болдырева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

13.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Болдырев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Отец ребёнка: Болдырев Николай Сергеевич

Смерть
13.07.1901

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