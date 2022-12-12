Сумпаков Ефим Никитин
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сумпаков Василий Ефимович
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сумпаков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Сумпаков Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумпаков Анна
Смерть
Неизвестно