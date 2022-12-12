Сумпаков Ефим Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Ефим Никитин

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сумпаков Никита Игнатов

Мать: Сумпакова Аксинья Степанова

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сумпаков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сумпаков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сумпаков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сумпаков Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Сумпаков Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумпаков Анна

Смерть
Неизвестно
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