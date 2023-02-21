(Земляницына) Ульяния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Земляницына) Ульяния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1790 ст.

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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