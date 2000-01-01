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Кухарев Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1894 год - крестьянин села Подхожего Венёвского уезда Тульской губернии (ныне - Серебряно-Прудский городской округ Московской области)
Рождение ребёнка
17.01.1894 ст.

Дочь: Кухарева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кухарева Евдокия Иларионовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухарева Евдокия Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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