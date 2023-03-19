Володина Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1918
Сын: Володина Александра Антонова
Отец ребёнка: Володин Антон Егоров
Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Метрическая книга села Поливаново, церковь Николаевская. Калужская губерния, Малоярославецкий уезд.
Смерть
Неизвестно