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Скалкин Василий Кириллович

Место рождения

Вилово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Скалкин Кирилл

Мать: не указана

Вилово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
18.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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