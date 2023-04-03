Скалкин Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Скалкин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно