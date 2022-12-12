(Кочеткова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976
Образование
01.09.1983
Поступление в "Среднюю общеобразовательную школу №16"
Образование
13.06.1991
Окончание "Средней общеобразовательной школы №16"
Образование
01.09.1991
Поступление в Профессионально-техническое училище №37 по профессии "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"
Образование
1991
Обучение в Межшкольном учебно-производственном комбинате №1 по профессии "Продавец"
Образование
26.04.1994
Окончание Профессионально-технического училища №37, с присвоением квалификации "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов III разряда"
Образование
20.07.1998
Поступление в Российскую Оборонную спортивно-техническую организацию "Муромскую морскую школу РОСТО" по программе подготовки водителей ТС категории "B"
Образование
21.09.1998
Окончание Российской Оборонной спортивно-технической организации "Муромской морской школы РОСТО", с присвоением водительского удостоверения категории "B"
Развод
18.03.2002
На основании совместного заявления супругов. Фиктивный брак
Образование
04.04.2005
Поступление в Московский Учебный центр на специальность "Повар"
Образование
09.06.2005
Окончание Московского Учебного центра, с присвоением квалификации "Повар III разряда"
Рождение ребёнка
25.02.2006
Сын: Кочетков Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Образование
27.03.2008
Поступление во Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза по профессии "Продавец продовольственных товаров"
Образование
30.05.2008
Окончание Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза, с присвоением квалификации "Продавец II разряда"