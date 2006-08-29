Даниленко (Лысунова) Вера
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти29.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1948
Рождение ребёнка
29.08.1950
Сын: Даниленко Юрий Викторович
Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1952
Рождение ребёнка
19.03.1954
Рождение ребёнка
19.03.1957
Рождение ребёнка
23.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.2006