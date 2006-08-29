Даниленко (Лысунова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко (Лысунова) Вера

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Место рождения

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

29.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1950

Сын: Даниленко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Виктор Николаевич

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Виктор Николаевич

Смерть
29.08.2006
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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