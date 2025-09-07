Старченкова (Бугаева) Пелагея Семеновна
жен., род. 20.05.1905, Полинино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
ум. 1975, Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дочь
Около 1920
Кочетовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Неизвестно
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Муж
Неизвестно