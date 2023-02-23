Верещагина Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Верещагин Вов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Верещагин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Верещагин Вов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Верещагин Николай Владимирович

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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