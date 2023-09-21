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Шемендюк Федор Никифорович

Место рождения

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.04.1916

Дата смерти

09.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1916

Отец: Шемендюк Никофор Федорович

Мать: Лагода Наталья Филипповна

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемендюк Валерий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемендюк Олег Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1949

Дочь: Шемендюк Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Тихоновна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.12.1949

Дочь: Шеменюк Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Тихоновна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
09.03.1974
Чита, город Чита, Забайкальский край

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