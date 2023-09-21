Шемендюк Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.04.1916
Дата смерти09.03.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемендюк Валерий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1949
Дочь: Шемендюк Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
16.12.1949
Дочь: Шеменюк Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Тихоновна
Смерть
09.03.1974
Чита, город Чита, Забайкальский край