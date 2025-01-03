Алгазина (Кабанова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Тюкалиннск
Рождение ребёнка
01.01.2000
Дочь: (Алгазина) Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Алгазин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Евгений Анатольевич