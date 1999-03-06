Мухаметьянова Фания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметьянов Рауфиль Рауфович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рауф Агилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметьянова Фардэня Рауфовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рауф Агилевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметьянов Рим Рауфович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рауф Агилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметьянов Расуль Рауфович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рауф Агилевич