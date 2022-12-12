Сеченов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченов Иван Михайлович

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Место рождения

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.08.1829

Дата смерти

15.11.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1848 по 1850
Киев
Место жительства
С 1851 по 1856
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1860
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1870
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1905
Москва, город федерального значения Москва
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