Сеченов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.08.1829
Дата смерти15.11.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848 по 1850
Киев
Место жительства
С 1851 по 1856
Место жительства
С 1860
Место жительства
С 1870
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Германия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1905