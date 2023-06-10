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Алексеева Мария Вячеславовна

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Место рождения

Челябинск

Дата рождения

11.06.1978

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978

Отец: Алексеев Вячеслав Ксенофонтович

Мать: Ергунова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
22.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
16.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Александрович

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