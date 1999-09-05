Соловьёв Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения16.06.1923
Дата смерти05.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1941
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.09.1999
Место жительства
По 1999