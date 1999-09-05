Соловьёв Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Владимир Петрович

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

16.06.1923

Дата смерти

05.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Место жительства
С 1923
Буй, город Буй, Костромская область
Место жительства
С 1941
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.09.1999
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1999
Галич, город Галич, Костромская область
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