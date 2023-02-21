Погрешаева (Калистратова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1972
Сын: Пошрешаев Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Погрешаев Юрий Митрофанович
Рождение ребёнка
03.09.1978
Отец ребёнка: Погрешаев Юрий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)