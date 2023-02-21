Погрешаева (Калистратова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погрешаева (Калистратова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1972

Сын: Пошрешаев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Погрешаев Юрий Митрофанович

Рождение ребёнка
03.09.1978

Сын: Погрешаев Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Погрешаев Юрий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погрешаев Юрий Митрофанович

Развод
Неизвестно

Муж: Погрешаев Юрий Митрофанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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