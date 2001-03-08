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Колеганов Федор Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

08.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Колеганов Ксенофонт

Мать: Агрофена

Рождение ребёнка
07.04.1972

Дочь: Колеганова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна

Смерть
08.03.2001
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