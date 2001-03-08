Колеганов Федор Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти08.03.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Отец: Колеганов Ксенофонт
Мать: Агрофена
Рождение ребёнка
07.04.1972
Дочь: Колеганова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Горшенина Александра Яковлевна
Смерть
08.03.2001