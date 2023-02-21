Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна
Место рожденияКаинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского
Дата рождения1878
Дата смерти01.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Каинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского
Бракосочетание
14.01.1905
Алтайский край г.Барнаул Россия
Witnesses:по невесте мещанин Петр Васильев Киселев,запасной солдат крестьянин Тобольской Губернии Курганского уезда Лебяжинской волости деревни Больше Глубокой Алексей Андреевич Худяков
Рождение ребёнка
16.11.1905
Дочь: Безсонова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гуляев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
?.03.1921
Дочь: галина
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
Барнаул, Алтайского края Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1933
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Барнаул, Россия