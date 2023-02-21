Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна

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Место рождения

Каинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьева

Каинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского
Бракосочетание
14.01.1905

Муж: Гуляев Григорий Никитич

Алтайский край г.Барнаул Россия
Witnesses:по невесте мещанин Петр Васильев Киселев,запасной солдат крестьянин Тобольской Губернии Курганского уезда Лебяжинской волости деревни Больше Глубокой Алексей Андреевич Худяков
Рождение ребёнка
16.11.1905

Дочь: Безсонова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гуляев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
?.03.1921

Дочь: галина

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

Барнаул, Алтайского края Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1933
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Барнаул, Россия
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