Мундт (Волк) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мундт (Волк) Наталья Ивановна

Место рождения

Окница Молдавия

Дата рождения

07.10.1975

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мундт Эдуард Владимирович

Рождение ребёнка
13.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мундт Эдуард Владимирович

Смерть
2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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