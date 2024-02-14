Мундт (Волк) Наталья Ивановна
Место рожденияОкница Молдавия
Дата рождения07.10.1975
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мундт Эдуард Владимирович
Смерть
2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно