Сальникова Елизавета Яковлевна
Место рожденияд.Мятлева, Ярославская обл.
Дата рожденияОколо ?.09.1911
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1911
Отец: Лебедев Яков
Мать: Лебедева Олимпиада
д.Мятлева, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1930
Дочь: Кустова Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Сальников Зиновий Яковлевич
д.Мятлево, Первомайский р-н, Ярославская обл.
Смерть
1986