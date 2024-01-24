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Сальникова Елизавета Яковлевна

Место рождения

д.Мятлева, Ярославская обл.

Дата рождения

Около ?.09.1911

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1911

Отец: Лебедев Яков

Мать: Лебедева Олимпиада

д.Мятлева, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1930

Дочь: Кустова Александра Зиновьевна

Отец ребёнка: Сальников Зиновий Яковлевич

д.Мятлево, Первомайский р-н, Ярославская обл.
Смерть
1986
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