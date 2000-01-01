(Сагитова) Шарфи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сагитова) Шарфи

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891

Отец: Тажитдин Сиражетдинович

Мать: Махбубжамал Абдулжабаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметали

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рауф

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анвар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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