(Сагитова) Шарфи
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметали
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рауф
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анвар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно