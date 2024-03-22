Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиДо 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Александра Сильвесторовна
Отец ребёнка: Сильвестр Осипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Параскева Сильвесторовна
Отец ребёнка: Сильвестр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сильвестр Осипович
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1898