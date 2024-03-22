Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

До 1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Александра Сильвесторовна

Отец ребёнка: Сильвестр Осипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Параскева Сильвесторовна

Отец ребёнка: Сильвестр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильвестр Осипович

Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1898
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