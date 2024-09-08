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Афанаскина Татьяна Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

06.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанаскин Петр Севастьянов

Рождение ребёнка
19.07.1886

Дочь: (Афанаскина) Анна Петрова

Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.12.1888

Сын: Афанаскин Николай Петров

Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д40
Рождение ребёнка
14.02.1895

Дочь: (Афанаскина) Матрона Петрова

Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Близняшка Дарья ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
14.02.1895

Дочь: (Афанаскина) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Близняшка Матрона ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
?.01.1900

Сын: Афанаскин Александр Петров

Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов

Смерть
06.02.1902
Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: от чахотки | ГАРО ф627 о278 д85

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