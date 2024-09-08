Афанаскина Татьяна Онуфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти06.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1886
Дочь: (Афанаскина) Анна Петрова
Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов
Рождение ребёнка
02.12.1888
Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов
ГАРО ф627 о278 д40
Рождение ребёнка
14.02.1895
Дочь: (Афанаскина) Матрона Петрова
Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов
Близняшка Дарья ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
14.02.1895
Дочь: (Афанаскина) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов
Близняшка Матрона ГАРО ф627 о278 д61
Рождение ребёнка
?.01.1900
Сын: Афанаскин Александр Петров
Отец ребёнка: Афанаскин Петр Севастьянов
Смерть
06.02.1902
Причина смерти: от чахотки | ГАРО ф627 о278 д85