Ярош Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ярош Павел Петров
Мать: Ярош Устинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ярош Григорий Ильич
Мать ребёнка: Ярош Анастасия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Ярош Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Анастасия
Смерть
Неизвестно