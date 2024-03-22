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Ярош Илья Павлович

Место рождения

Безымено, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ярош Павел Петров

Мать: Ярош Устинья Кирилловна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ярош Григорий Ильич

Мать ребёнка: Ярош Анастасия

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Ярош Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Анастасия

Смерть
Неизвестно
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