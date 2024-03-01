Агафонов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1953
Мать ребёнка: Жарникова Надежда Анисимовна
Рождение ребёнка
20.12.1954
Дочь: Агафонова Зоя Кузьминична
Мать ребёнка: Жарникова Надежда Анисимовна
Смерть
Неизвестно