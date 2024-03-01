Агафонов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарникова Надежда Анисимовна

Рождение ребёнка
14.10.1953

Сын: Агафонов Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Жарникова Надежда Анисимовна

Рождение ребёнка
20.12.1954

Дочь: Агафонова Зоя Кузьминична

Мать ребёнка: Жарникова Надежда Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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