Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно