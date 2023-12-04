Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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