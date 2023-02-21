Демко (Приходько) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демко (Приходько) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

23.02.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Приходько Дмитрий Иванович

Мать: Приходько Пелагея

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новочеркасск, Юг, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.?
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