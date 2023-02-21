Демко (Приходько) Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти23.02.?
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Отец: Приходько Дмитрий Иванович
Мать: Приходько Пелагея
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новочеркасск, Юг, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.?