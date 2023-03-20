Лукьянова Марфа Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Марфа Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1931

Сын: Лукьянов Виктор Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Никитович

Рождение ребёнка
22.07.1939

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Семен Никитович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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