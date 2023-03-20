Лукьянова Марфа Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1931
Сын: Лукьянов Виктор Семенович
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Никитович
Рождение ребёнка
22.07.1939
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно