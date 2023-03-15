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Иванникова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Иванников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1913

Сын: Иванников Петр Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Иван Стефанович

Смерть
Неизвестно
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