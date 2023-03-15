Иванникова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1910
Сын: Иванников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович
Рождение ребёнка
25.09.1913
Отец ребёнка: Иванников Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно