Биркин Владимир Карлович
Место рожденияЗолотая Нива Омская область
Дата рождения20.09.1951
Дата смерти21.09.1992
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1951
Отец: Биркин Карл Иванович
Мать: Биркина Ксения Павловна
Золотая Нива Омская область
Бракосочетание
15.06.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.1992
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Черлакское кладбише города Омска