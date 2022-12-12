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Биркин Владимир Карлович

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Место рождения

Золотая Нива Омская область

Дата рождения

20.09.1951

Дата смерти

21.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1951

Отец: Биркин Карл Иванович

Мать: Биркина Ксения Павловна

Золотая Нива Омская область
Бракосочетание
15.06.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
21.09.1992
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Черлакское кладбише города Омска
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