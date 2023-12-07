Забалуева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забалуева Варвара

Место рождения

Мотовилихинская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забалуев Иван

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Петелина (Забалуева) Ирина

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Рождение ребёнка
23.03.1872

Дочь: (Забалуева) Мария

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Рождение ребёнка
26.05.1874

Дочь: (Забалуева) Феодосия

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: (Забалуева) Анна

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Рождение ребёнка
14.01.1878

Дочь: (Забалуева) Ксения

Отец ребёнка: Забалуев Петр

Смерть
Неизвестно

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