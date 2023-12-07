Забалуева Варвара
Место рожденияМотовилихинская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забалуев Иван
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Петелина (Забалуева) Ирина
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Рождение ребёнка
23.03.1872
Дочь: (Забалуева) Мария
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Рождение ребёнка
26.05.1874
Дочь: (Забалуева) Феодосия
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: (Забалуева) Анна
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Рождение ребёнка
14.01.1878
Дочь: (Забалуева) Ксения
Отец ребёнка: Забалуев Петр
Смерть
Неизвестно