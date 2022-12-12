Часовских (Ломакина) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1919
Дата смерти24.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919
Отец: Ломакин Павел Захарович
Рождение ребёнка
14.05.1954
Дочь: Часовских Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Часовских Василий Иванович
Новосельцево, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1994
Парабель, Парабельский муниципальный район, Томская область