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Часовских (Ломакина) Екатерина Павловна

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Место рождения

Кытманово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.12.1919

Дата смерти

24.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919

Отец: Ломакин Павел Захарович

Мать: Ломакина Мария Михайловна

Кытманово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.05.1954

Дочь: Часовских Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Часовских Василий Иванович

Новосельцево, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовских Василий Иванович

Смерть
24.03.1994
Парабель, Парабельский муниципальный район, Томская область
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