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Голубев Давыд Михайлович

Место рождения

Безводное деревня, Хмелевицкая волость, Костромская губ.

Дата рождения

17.06.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1862 ст.

Отец: Голубев Михаил Петрович

Мать: Голубева Ульяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Марина (Мария) Андреевна

нет данных
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Голубева) Варвара Давыдовна

Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Рождение ребёнка
23.04.1892

Дочь: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна

Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Голубев Иоанн Давыдович

Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Голубев Димитрий Давыдович

Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Голубев Феодор Давыдович

Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна

Смерть
Неизвестно

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