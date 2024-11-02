Голубев Давыд Михайлович
Место рожденияБезводное деревня, Хмелевицкая волость, Костромская губ.
Дата рождения17.06.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1862 ст.
Отец: Голубев Михаил Петрович
Мать: Голубева Ульяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
нет данных
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Голубева) Варвара Давыдовна
Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1892
Дочь: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна
Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Голубев Димитрий Давыдович
Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Голубева Марина (Мария) Андреевна
Смерть
Неизвестно