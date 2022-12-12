Юсупова Флюра Файзулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Флюра Файзулхаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1965

Дочь: Галимзянова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Пичугин Владимир Григорьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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