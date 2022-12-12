Юсупова Флюра Файзулхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1965
Дочь: Галимзянова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Пичугин Владимир Григорьевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)