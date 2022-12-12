Комаров Николай Иванович
Место рожденияКлюкино
Дата рождения05.08.1922
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Клюкино
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
22.10.1948
Дочь: Комарова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Шагина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна
Смерть
2016