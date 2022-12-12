Комаров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Николай Иванович

Комаров Николай Иванович

avatar

Место рождения

Клюкино

Дата рождения

05.08.1922

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Клюкино
Бракосочетание
1947

Жена: Шагина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
22.10.1948

Дочь: Комарова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Шагина Евдокия Гавриловна

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна

Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Смерть
2016
Клюкино, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close