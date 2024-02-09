Оловянникова Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянникова Сергей

Место рождения

Пиндуши

Дата рождения

17.10.1963

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963

Отец: Оловянников Валентин

Мать: Тамара

Пиндуши
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