Буланов Александр
Место рожденияСаратовская обл
Дата рождения13.04.1965
Дата смерти20.03.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Буланова Александра
Саратовская обл
Бракосочетание
19.08.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Казачка, Саратовская обл.,
Рождение ребёнка
07.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казачка
Рождение ребёнка
26.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казачка
Образование
Неизвестно
Казачка
Среднее
Смерть
20.03.2019
Орехово-зуево
Причина смерти: Инсульт