Буланов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланов Александр

Место рождения

Саратовская обл

Дата рождения

13.04.1965

Дата смерти

20.03.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Буланова Александра

Саратовская обл
Бракосочетание
19.08.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Казачка, Саратовская обл.,
Рождение ребёнка
07.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казачка
Рождение ребёнка
26.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казачка
Образование
Неизвестно
Казачка
Среднее
Смерть
20.03.2019
Орехово-зуево
Причина смерти: Инсульт
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