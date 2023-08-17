Зиязетдинов Шайхислам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1951
Дочь: Зиязова Гульсина Шайхисламовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
08.01.1952
Дочь: Зиязова Насима Шайхисламовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
01.09.?
Дочь: Зиязова Венера Шайхисламовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязова Марьям Шайхисламовна
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиязов Анвар Шайхисламович
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович
Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур
Смерть
Неизвестно