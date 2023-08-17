Зиязетдинов Шайхислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиязетдинов Шайхислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1951

Дочь: Зиязова Гульсина Шайхисламовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
08.01.1952

Дочь: Зиязова Насима Шайхисламовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
01.09.?

Дочь: Зиязова Венера Шайхисламовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиязова Марьям Шайхисламовна

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиязов Анвар Шайхисламович

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович

Мать ребёнка: Зиязетдинова Миннур

Смерть
Неизвестно
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