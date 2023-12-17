Тарбеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарбеев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Тарбеев Василий

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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